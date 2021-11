Era andato a trovare il fratello che si era trasferito a Gran Canaria da un anno. Doveva essere una vacanza al mare, un modo per trascorrere del tempo con il fratello maggiore e purtroppo è finito in tragedia. Luca Valente ha perso la vita tuffandosi da una scogliera.

Luca Valente muore a 18 anni dopo un tuffo da una scogliera

Aveva 18 anni ed era originario di Tezze sul Brenta. Voleva fare un tuffo dalla scogliera di Cala del Caracol, una meta turistica molto frequentata. Quando si è lanciato qualcosa è andato a storto, il corpo è rimasto esamine a fior d’acqua. Immediato l’arrivo dei soccorsi.

Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Las Palmas, maggiormente attrezzato per emergenze del genere, ma purtroppo è deceduto nella notte di venerdì. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, Luca purtroppo non ce l’ha fatta. Sconvolta la comunità di Tezze sul Brenta, in tanti si stanno stringendo al dolore della famiglia in questo triste momento.