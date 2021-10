0 Facebook Fa un video su TikTok mentre è in auto con i Carabinieri: “E come corre il Maresciallo” Fa un video su TikTok mentre è in auto con i Carabinieri. La giovane si è filmata mentre era a bordo della vettura, felice e sorridente Cronaca 26 Ottobre 2021 09:20 Di redazione 1'

Non è chiaro se sia stata arrestata o prelevata per dei accertamenti. E neanche se poteva essere in quel momento in possesso del cellulare. L’unica certezza è il video pubblicato su TikTok e ben presto diventato virale sui social e sul web. Protagonista una donna.

Quest’ultima si è filmata mentre era a bordo di un’automobile con alla guida un uomo che sembrerebbe indossare la divisa dei Carabinieri. Il filmato è stato pubblicato dalla pagina Facebook, ‘Poteva succedere ovunque. E invece“.

Non è chiaro se la scena mostrata nel video fosse vera, sta di fatto che si è sentita la donna pronunciare: “E come corre il maresciallo“. Questo il testo del post: “Viene condotta in arresto e pensa a farsi un video per Tik Tok nell’auto della polizia. Ma vi sembra normale tutto questo?“.