0 Facebook L’ultima trovata del brasiliano su Tik Tok, la folle richiesta: “Noi del reddito di cittadinanza ci meritiamo una tredicesima” News 6 Novembre 2021 18:06 Di redazione 2'

Un altro video del tiktoker il brasiliano, diventato tristemente noto per i suoi video sul reddito di cittadinanza, scatena la polemica. Un’ennesima provocazione, una sorta di avvertimento con tanto di errori di italiano, in cui questo ‘personaggio’ chiede a Luigi Di Maio di prevedere una tredicesima per chi percepisce il reddito di cittadinanza.

Ennesima provocazione del brasiliano su Tik Tok

Il brasiliano non è la prima volta che pubblica video del genere, recentemente in un programma televisivo su una tv locale a chi lo criticava, aveva confermato che percepiva il sussidio che sarebbe destinato alle famiglie in difficoltà, smentendo di fatto i contenuti da lui stesso definiti ironici sei suoi filmati. Adesso, dopo i balletti davanti agli uffici postali, i video in vacanza e mentre fa shopping ‘grazie al reddito di cittadinanza’, come lui e la compagna ripetono in ogni filmato, arriva anche la richiesta della tredicesima.

“Questo messaggio va per il professore presidente Luigi Di Maio, avete aumentato benzina, luce, ma ora volete aumentare il reddito di cittadinanza un poco. Ora viene Natale, dobbiamo fare i regali ai creaturi. Ci meritiamo una tredicesima? Non dico la quattordicesima per andare a fare le vacanze, ma la tredicesima per Natale la possiamo avere? Ci rifletta Di Maio“, queste le parole del tiktoker nel video pubblicato da Francesco Emilio Borrelli. Parole che accendono i riflettori su un fenomeno sempre più preoccupante sul social Tik Tok, personaggi che acquistano notorietà prendendosi beffa delle istituzioni. Il video ha scatenato moltissimi commenti di chi ha attaccato questo ‘personaggio’ per le assurdità dette.

Il video