Rossano Rubicondi, i dettagli sulla morte: "Caduto in doccia, si è trascinato verso il telefono per chiedere aiuto" Spettacolo 5 Novembre 2021

Emergono altri dettagli sulla morte di Rossano Rubicondi. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è scomparso a 49 anni, lo scorso 29 ottobre. Proprio ieri la camera ardente sulla Madison Avenue, a New York, dove l’inviata di Pomeriggio Cinque ha lanciato la notizia sui dettagli relativi alla morte dello showman.

Rossano Rubicondi, i dettagli sulla morte: oggi i funerali

Il modello, ex marito di Ivana Trump, sarebbe caduto mentre si trovava da solo in doccia e a quel punto si sarebbe trascinato fino al telefono per chiedere aiuto. “Era solo nel suo appartamento, è crollato nella doccia e poi per sei metri ha cercato di trascinarsi verso il telefono per chiamare aiuto” ha raccontato l’inviata.

L’autopsia effettuata sul corpo di Rubicondi ha confermato la morte per tumore. Oggi alle 12 si celebreranno a Manhattan i funerali in chiesa. Rossano aveva espresso la volontà di essere cremato e le sue ceneri verranno divise tra i genitori e l’ex moglie che si è occupata di lui fino alla morte.

Permangono i dubbi sulle cure scelte dall’ex naufrago infatti nessuno sapeva della sua malattia. Nemmeno i genitori e pare che avesse provato metodi alternativi per estirpare il tumore, ma non ci sono certezze in merito.