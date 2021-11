0 Facebook Funerali Tullio e Giuseppe, l’omelia: “Siamo qui per dirvi arrivederci e non addio” Cronaca 4 Novembre 2021 16:27 Di redazione 2'

Una presenza massiccia in piazza San Ciro, a Portici. I funerali di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i ragazzi di 26 e 27 anni uccisi da Vincenzo Palumbo nella notte tra giovedì e venerdì, sono seguitissimi. I due giovani erano in macchina quando improvvisamente sono stati centrati alla testa dai proiettili dell’uomo, uscito di casa armato e pronto a sparare perché pensava ci fossero i ladri. Per l’omicidio volontario aggravato è attualmente in carcere Vincenzo Palumbo, camionista di 53 anni.

Non ci sono parole, non ci sono giustificazioni che possano spiegare una morte così assurda. Non esiste nulla che al momento possa scagionare il killer delle due giovani vittime. La sola volontà di ricevere giustizia può dare un motivo per vivere ai genitori di Tullio e Giuseppe. Mamma Imma, mamma Rosaria, papà Oreste e papà Sandro dovranno trovare la forza per affrontare il dolore più grande: la morte dei loro due figli.

I funerali di Tullio e Giuseppe, l’omelia di Domenico Battaglia

Parte dell’0melia del vescovo Domenico Battaglia è dedicata proprio alle mamme, alla giustizia e alla pace come unico rimedio contro la violenza:

“Nel dolore non ci sono distanze. Io non posso restituirvi Tullio e Giuseppe, ma posso dirvi di stare dalla parte della vita e non della violenza. Siate strumenti di pace per non rendere vana la morte di Tullio e Giuseppe. Solo così possiamo sconfiggere chi usa la violenza […] Io non conoscevo Tullio e Giuseppe, ma ho sentito parlare molto di loro. Sono venuto oggi per dire arrivederci e trasformare il mio saluto in preghiera”.