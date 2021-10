0 Facebook Rita De Crescenzo fermata da 4 pattuglie dei Carabinieri: “Guardate che stanno facendo ragazzi” Cronaca 31 Ottobre 2021 12:58 Di redazione 1'

Rita De Crescenzo continua a far parlare di sé. La Tiktoker napoletana ormai è sulla cresta della polemica e, dopo la lite in treno per andare a Milano, viene fermata anche dai Carabinieri.

Rita De Crescenzo fermata da 4 pattuglie dei Carabinieri

Ben 4 pattuglie dei militari hanno fermato la donna insieme all’autista e alla persona che si trovava con loro. Pare che loro siano stati fermati perché avevano il telefono mentre guidavano. La situazione sarebbe degenerato causando l’arrivo di ben 4 pattuglie dei Carabinieri.

All’arrivo dei militari però la De Crescenzo ha deciso di fare un video su Tik Tok in cui parla della situazione ridendo per il fatto che ben 4 pattuglie siano arrivate per un fatto di così poco conto.