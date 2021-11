0 Facebook Dramma in provincia, non regge al dolore della morte della moglie e si spara in chiesa Cronaca 4 Novembre 2021 16:54 Di redazione 2'

Dramma in Campania dove un uomo ha deciso di farla finita con un gesto estremo nella chiesa di una cittadina della provincia perché non reggeva più il dolore per la perdita della moglie che è mancata nell’estate del 2019. Comunità ancora sotto choc a Pagani, comune del Salernitano, dove lo scorso mercoledì 3 novembre un uomo di 58 anni si è tolto la vita, come riporta Il Mattino, all’interno della basilica di Sant’Alfonso.

La dinamica della tragedia

Il 58enne era seduto su una panca con lo sguardo fisso verso l’altare, dove probabilmente col pensiero cercava la consorte scomparsa. Prima del gesto estremo si è accertato che in chiesa non ci fosse più nessuno poi, in seguito, una volta rimasto solo ha estratto la pistola e puntandosela alla tempia ha deciso di farla finita. Il colpo è stato, tuttavia, sentito da alcuni fedeli che si trovavano all’esterno della basilica gli stessi che hanno, in un secondo momento, allertato i soccorsi.

L’uomo così è stato repentinamente trasportato, in codice rosso, all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore ma non c’è stato purtroppo nulla da fare: è morto ancor prima di arrivare nel nosocomio.