Giuseppe e Tullio uccisi per aver sbagliato strada: "Cercavano casa di amici" Cronaca 31 Ottobre 2021

Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro sono stati uccisi da Vincenzo Palumbo lo scorso giovedì notte. Si trovavano fuori alla sua villetta i due ragazzi di 26 e 27 anni. Erano a Ercolano, in provincia di Napoli, quando l’uomo ha fatto fuoco verso di loro con 11 colpi, di cui 5 hanno centrato la vettura dei due ferendoli mortalmente alla testa.

Tutti si chiedono cosa ci facessero i due ragazzi in questa strada di Ercolano. A rispondere è uno zio di Giuseppe che al Mattino ha raccontato perché i due ragazzi si trovavano nei pressi della villetta di Palumbo: erano andati a vedere la partita del Napoli nel bar di un parente, e stavano raggiungendo la casa di un amico. Si sarebbero persi, il GPS avrebbe perso la linea facendo sbagliare strada ai due. A quel punto la tragedia.

Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro: morti per aver sbagliato strada

Palumbo, ha raccontato, di aver sentito i rumori e aver preso la pistola che aveva nel comodino e di aver sparato. Le telecamere mostrano come gli spari siano stati rivolti verso i sue ragazzi senza che vi fosse alcuna giustificazione. Le indagini chiariranno con esattezza questi punti, per il momento l’uomo è in manette per omicidio volontario aggravato.

Lo zio di Giuseppe: “Vogliamo soltanto giustizia” – “Vogliamo soltanto giustizia – ha aggiunto lo zio di Giuseppe -. Stiamo leggendo di tutto su questa storia. Speriamo soltanto che la verità venga fuori. Cosa vogliamo? Nulla potrà ridarci indietro mio nipote, lo sappiamo. Ma chi ha sbagliato deve pagare con pene esemplari”.