Due giovani uccisi a Erocolano, la dinamica: "11 spari senza giustificazione, colpiti alla testa" Cronaca 30 Ottobre 2021 16:58 Di redazione 2'

Con una pistola Beretta calibro 40 Vincenzo Palumbo ha esploso 11 colpi contro la Fiat Panda in cui c’erano Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro.

Lo rende noto la Procura di Napoli in un comunicato in cui racconta la dinamica di quello che è accaduto lo scorso giovedì notte quando i due giovani di Portici sono stati raggiunti dai colpi mortali. Erano in auto nei pressi della villetta dell’uomo quanto è arrivata la follia.

Undici colpi, cinque ogive che hanno raggiunto l’auto con a bordo i due ragazzi, colpita mentre si stava allontanando alla testa senza scampo. I proiettili hanno perforato il tetto della vettura. A confermare che i colpi sono stati esplosi mentre l’auto si allontanava dall’abitazione di Palumbo, sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisite dagli inquirenti. Le parole dell’uomo invece sono diverse.

Palumbo racconta di esser stato svegliato dall’allarme della villetta e di aver visto un uomo scappare quindi, colpito già da una rapina lo scorso 4 settembre, ha preso la pistola e ha sparato. La versione però non combacia con quanto rilevato dalle immagini. Il pm conferma l’arresto per omicidio volontario, non c’era giustificazione. Nell’auto dei due non c’erano né armi né attrezzi che avrebbero potuto consentire ai due ragazzi di scassinare l’abitazione.