Morte Rossano Rubicondi, Mara Venier svela: "Altri problemi non solo di salute" Spettacolo 2 Novembre 2021

La morte di Rossano Rubicondi ha sconvolto il mondo dello spettacolo, il 49enne era molto conosciuto nel mondo della televisione italiana per la sua partecipazione a diversi reality. E’ stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno, nessuno sapeva della malattia che a quanto pare l’aveva colpito un anno fa. Un melanoma che non gli avrebbe lasciato scampo.

Mara Venier ricorda Rossano Rubicondi

A ricordare Rossano Rubicondi è stata anche Mara Venier, che ha voluto omaggiare l’amico scomparso. “Era un mio caro amico, mai conosciuto una persona che amasse la vita più di lui. I problemi c’erano ma non di salute, non l’ha detto a nessuno”. Le parole della conduttrice di Domenica In hanno spiazzato il pubblico, soprattutto perché zia Mara avrebbe così parlato di altre problematiche.

Nonostante fin da subito si sia detto che Rubicondi sia morto a causa di un melanoma, la sua morte è ancora avvolta dal mistero. Anche i genitori in un’intervista hanno parlato di un’altra causa del decesso. E adesso le parole della Venier lascerebbero intendere che potrebbe esserci altro oltre la malattia.