Tragedia nel Napoletano, Marco muore in strada all’improvviso a 32 anni

E’ morto in strada lo scorso lunedì all’alba, Marco Caruso, un giovane di 32 anni. La tragedia, avvenuta a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ha sconvolto tutta la cittadina vesuviana. Il corpo del giovane è stato rinvenuto a Calata Gesù alle 4 del mattino, privo di vita, ma senza nessun segno di violenza.

Morto Marco Caruso

I soccorritori, giunti sul posto per aiutare il giovane, hanno potuto solo constatarne il decesso per arresto cardiaco. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. I carabinieri della compagnia di Castellammare visioneranno eventuali immagini di videosorveglianza per capire se qualcuno abbia portato il giovane in quella strada.

Come riporta il Corrierino, Marco era conosciuto in quanto lavorava in un negozio di articoli elettronici e telefonini. La sua morte ha lasciato tutti senza parole. Solo dopo il dissequestro della salma la cittadina potrà dire addio al giovane.