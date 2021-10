0 Facebook E’ morto Rossano Rubicondi, il saluto di Simona Ventura sui social Spettacolo 29 Ottobre 2021 21:29 Di redazione 1'

E’ morto Rossano Rubicondi, il quarto marito di Ivana Trump è deceduto all’età di 49 anni. Lo rende noto Simona Ventura su Twitter.

La conduttrice televisiva ha voluto ricordare l’amico scomparso con un commovente messaggio: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”.

Dolore e incredulità nel mondo dello spettacolo per Rossano Rubicondi. Lo show man era divenuto noto durante un’edizione dell’Isola dei Famosi per un presunto flirt avuto con Belen Rodriguez.

Non si conoscono per ora le cause del decesso di Rossano Rubicondi, se fosse malato, se si sia trattato di un malore improvviso o se sia stata una disgrazia.

