Rossano Rubicondi, per cosa è morto, il ricordo degli amici: "Eri un'anima bella" Spettacolo 30 Ottobre 2021

Rossano Rubicondi è morto a causa di un cancro della pelle. Questa notizia ha lasciato tutti senza parole e tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo hanno scritto messaggi per lo showman.

L’ex marito di Ivana Trump è morto a 49 anni, a causa di un melanoma alla pelle, la notizia della sua scomparsa è arrivata tramite Simona Ventura. La conduttrice ha condotto l’Isola dei Famosi proprio quando partecipò Rubicondi, nella fortunata edizione che diede notorietà anche a Belen Rodriguez. Diversi i messaggi dal mondo dello spettacolo per ricordare Rossano Rubicondi.

Vi aveva partecipato anche in qualità di inviato. Per lui tanti messaggi come quello di Vladimir Luxuria: “Abbiamo litigato, poi ci siamo ritrovati, eri pieno di vita”. Cecilia Capriotti, che ha pubblicato una foto con Rubicondi scrivendo: “Ci eravamo ripromessi di vederci presto, il mio grande rammarico è non averlo fatto un’ultimo volta”.

Flavio Briatore anche ha scritto su Instagram: “Terribile notizia… Ciao Rossano, mi mancheranno la tua allegria e la tua amicizia”.