Attacchi a Belen Rodriguez, la showgirl ha “esagerato”: “Se fossi in te lo denuncerei”

Belen Rodriguez finisce di nuovo al centro della polemica e questa volta non per i suoi fidanzati. L’argentina pare abbia davvero esagerato con la chirurgia estetica facendo un disastro.

Attacchi a Belen Rodriguez

Attacchi a Belen Rodriguez, lnstagram mostra gli orrori che sono stati compiuti sul suo volto. Delle labbra storte decisamente segnano il viso della modella e conduttrice. Come mai? E’ pioggia di critiche per il nuovo ritocchino di Belen. La foto ha lasciato gli utenti perplessi che hanno commentato lo scatto parlando di labbra asimmetriche e di denunciare il chirurgo estetico. Un ritocchino di troppo? L’argentina non si è espressa.

Fatto sta che la conduttrice di Tu sì que vales non si è mai nascosta e ha sempre parlato dei suoi interventi estetici. Darà un chiarimento anche questa volta? Staremo a vedere…