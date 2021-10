0 Facebook Compleanno di Denise Pipitone, il gesto di Piero Pulizzi commuove: “Tuo papà ti ha fatto questo regalo” Cronaca 26 Ottobre 2021 14:06 Di redazione 1'

Il 26 ottobre di 21 anni fa nasceva Denise Pipitone, a ricordare una data tanto importante è stata la madre Piera Maggio che le ha dedicato un dolce post sulla sua pagina social: “Sappi sempre, ovunque tu sia, che la tua vera famiglia ti ama e non ti ha mai dimenticata. Nel cuore e nella mente tu ci sei!”.

Compleanno Denise Pipitone

Tanti gli auguri degli utenti a Denise, così come in molti hanno voluto confortare Piera Maggio in una giornata che comunque è dolorosa per lei. La madre della bambina scomparsa nel 2004 ha anche condiviso il gesto del padre, Piero Pulizzi per la loro figlia in occasione del suo compleanno.

“Denise, papà ti ha fatto questo regalo. Palloncino Blu, nella Stele di Mazzara del Vallo”, queste le parole di Piera Maggio. Al post la madre di Denise Pipitone ha allegato anche un video in cui si vedono tanti palloncini a forma di cuore, così che tutta la comunità ha potuto celebrare il compleanno di Denise, la bambina oggi ragazza, entrata nel cuore degli abitanti del comune siciliano.