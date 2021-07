0 Facebook Le parole d’amore di Piero Pulizzi per Piera Maggio: “Pronto a sguainare la spada” News 28 Luglio 2021 14:35 Di redazione 2'

Piero Pulizzi ha voluto fare gli auguri a Piera Maggio con una speciale dedica d’amore. I genitori di Denise Pipitone non amano parlare della loro vita privata in pubblico, divenuti entrambi tristemente noti a causa della scomparsa della loro bambina, parlano solo di ciò che attiene le indagini e quanto accaduto alla figlia.

La relazione tra Piero Pulizzi e Piera Maggio

Questa volta Piero Pulizzi ha voluto scrivere tutto quello che prova per Piera Maggio e l’ha fatto in un giorno speciale per la madre di Denise, sembrerebbe il suo compleanno. Sono parole molto romantiche quelle del padre naturale della bambina, ma allo stesso tempo la dimostrazione della sua vicinanza e del suo supporto nella battaglia per ritrovare la loro figlia.

“50 milioni di volte vorrei dirti quanto sei importante per la mia vita.

Tu ne sei al centro.

Riempi in ogni istante i miei spazi vuoti pieni di sofferenza e di assordante malinconia.

Ti ho amato da sempre e per sempre e non mi stancherò mai di guardare dentro ai tuoi occhi, stanchi ma non arresi.

Tanti anni insieme, troppe sofferenze e decisioni che abbiamo dovuto prendere insieme.

Abbiamo superato mille difficoltà.

Ci siamo fortificati nei confronti di chi ci ha fatto del male.

Ma nonostante tutto, rimane ancora impunito.

Oggi voglio ricordarti che ci sarò sempre, silenzioso al tuo fianco e luce del tuo

cammino.

Pronto a sguainare la spada e mai pentito di averti amata.

Auguri Amore mio”, queste le parole di Piero Pulizzi per Piera Maggio.

Il post ha ricevuto in poco tempo tanti like e commenti, in molti hanno voluto fare gli auguri a Piera e si sono complimentati con Pulizzi per le splendide parole d’amore avute nei confronti della madre di Denise.

