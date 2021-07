0 Facebook Denise Pipitone, la rivelazione dell’ex di Jessica Pulizzi: “Picchiato e incastrato” Cronaca 3 Luglio 2021 14:21 Di redazione 2'

L’unica persona condannata e poi prescritta nel caso di Denise Pipitone torna a parlare dopo tanto tempo. Si tratta di Gaspare Ghaleb, l’ex ragazzo di Jessica Pulizzi, figlia del padre naturale di Denise, Piero Pulizzi.

Denise Pipitone, la rivelazione dell’ex di Jessica Pulizzi: “Picchiato e incastrato”

Nella trasmissione “Quarto grado”, ha raccontato di essere stato contento nell’apprendere della riapertura delle indagini ma la sua felicità è durata poco. Ghaleb ha dichiarato di aver ricevuto diverse minacce tramite social, da quanti lo ritengono responsabile della scomparsa di Denise.

Il ragazzo ha raccontato l’inferno i cui è piombato 17 anni fa, quando gli inquirenti gli avrebbero chiesto di spingere Jessica Pulizzi a confessare il rapimento. “Ho aiutato la polizia mi sono prestato a fare l’interrogatorio lì, a fare delle domande dirette in commissariato, sapendo e cosciente, dopo che mi avevano pure picchiato in commissariato. Inutile che l’Angioni dice che era vicino alla verità e il fatto che non mi hanno picchiato”.

Ma qualcosa non torna, innanzitutto riguardo le celle agganciate dal telefono di Ghaleb il 1 settembre 2004, il giorno in cui scomparve Denise. Ghaleb dice di non aver parlato con Jessica di mattina, ma di aver ricevuto una telefonata in cui la ex gli dava la notizia del rapimento da parte di TeleVallo.

Secondo Ghaleb, la mattina una sua parente avrebbe risposto al telefono, ma Jessica avrebbe nascosto il dettaglio agli inquirenti per ripicca, perché i due si erano lasciati. C’è inoltre però un’intercettazione telefonica in cui Jessica e Ghaleb sembrano parlare in codice.

ancora tante discrepanze nei racconti di quanti, seppur indirettamente, sono coinvolti nel rapimento della piccola Denis. La bimba che da 17 anni è stata sottratta alla sua famiglia non ha ancora avuto la giustizia che merita.