Napoli, ammanco di all'incirca 2 milioni di euro nella caserma dei Carabinieri: militare va in pensione e si scopre 'buco' Cronaca 25 Ottobre 2021 20:48

Ammanco che si aggirerebbe intorno ai due milioni di euro nella caserma dei Carabinieri Salvo d’Aquisto di Napoli. A scoprirlo sarebbe stato il carabiniere subentrato al collega andato in pensione e a segnalare ai vertici che dalle casse del Comando Legione Carabinieri “Campania” di Napoli mancava una grossa cifra che si che raggiungerebbe i due milioni di euro.

Spariti 2 milioni di euro dalla caserma dei Carabinieri di Napoli

La Procura militare partenopea ha avviato subito le indagini sull’ingente ammanco nei conti della caserma che vede, al momento, nel mirino degli investigatori del comando provinciale di Napoli, un militare in quiescenza nei confronti del quale sarebbe ipotizzato il reato di peculato militare. Il carabiniere svolgeva un ruolo amministrativo che puo’ essere affidato a Carabinieri di diverso grado ma, secondo quanto si e’ appreso, l’indiziato “numero uno” potrebbe essere un sottufficiale, un sovrintendente.

Il militare che gli è subentrato si sarebbe accorto delle anomalie analizzando i registri e non è escluso che possa aver dato importanti indizi ai colleghi che si stanno pure occupando di capire dove ci sia stata una falla nei controlli. Ancora in corso i conteggi: si sta passando al setaccio tutta la documentazione trattata nel corso degli anni dall’indagato e, a quanto pare, la cifra accertata – sulla quale si sta ancora tenendo uno stretto riserbo – sarebbe esosa. Non è escluso che la somma conteggiata fino ad ora possa aumentare.

A guidare il Comando Legione Carabinieri “Campania” e’ il generale Antonio Jannece, che ha assunto la guida il 6 settembre scorso durante una cerimonia alla quale hanno preso parte i vertici dell’Arma. Proprio in quel mese sarebbe stato scoperto l’ammanco sul quale sono in corso indagini. Ancora da accertare le modalita’ che sono state adottate per sottrarre il denaro sebbene sembri piuttosto plausibile che i prelievi siano avvenuti in modo graduale per non suscitare allarmi. Della vicenda e’ stato subito avvertito il Comando Generale dell’Arma.