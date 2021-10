0 Facebook Acerra piange Remigio Bova, giovane infermiere deceduto nel sonno a 30 anni News 25 Ottobre 2021 20:22 Di redazione 2'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Acerra, è morto Remigio Bova. Giovane infermiere e arbitro della serie C di pallacanestro è deceduto nel sonno, aveva solo 30 anni. Era andato a dormire e purtroppo non si è più svegliato, probabilmente è stato colpito da un malore fatale.

Dolore per la morte di Remigio Bova

La morte di Remigio Bova ha sconvolto la comunità degli infermieri. A esprimere cordoglio per quest’improvvisa tragedia sono stati i soccorritori italiani che attraverso la propria pagina Facebook hanno scritto un messaggio d’addio per il giovane infermiere: “Muore a soli 30 anni nel sonno Remigio Bova, giovane infermiere di Acerra in servizio al Policlinico Umberto I di Romacome infermiere strumentista. È stato fatale un probabile malore nel sonno, che lo ha strappato alla vita, ai suoi familiari e agli amici. Remigio Bova era anche uno stimato arbitro di serie C di pallacanestro. NOI AUTISTI SOCCORRITORI ITALIANI si stringe al dolore della famiglia”.

Ma la notizia della morte di Remigio è iniziata a circolare nei vari gruppi social di Acerra lasciando attonite le tante persone che conoscevano il giovane infermiere. In tanti lo ricordano come un grande lavoratore, appassionato e attento ai suoi pazienti.