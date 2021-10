0 Facebook Cervinara piange Dora Ricci, giovane ingegnere scomparsa prematuramente Cronaca 25 Ottobre 2021 21:27 Di redazione 1'

Dolore a Cervinara per la scomparsa di Dora Ricci, giovane ingegnere morta a 36 anni. Dopo anni di studi e sacrifici aveva iniziato una brillante carriera a Roma, aveva lasciato il comune natale nel Casertano per lavoro. Poi la terribile notizia sulla malattia che l’aveva colpita.

La trentaseienne è l’ennesima vittima del male del secolo, di quel nemico che miete sempre più morti. Nonostante la tenacia e la forza con la quale ha combattuto fino all’ultimo la malattia non le ha lasciato scampo. Lascia il giovane compagno, i genitori e i familiari, cui in questo periodo di cure era lei a dare la forza per andare avanti e non perdersi d’animo.

I funerali di Dora Ricci

La notizia della morte di Dora Ricci ha sconvolto l’intera comunità di Cervinara. Tanti i messaggi di cordoglio per la giovane dottoressa che tanto aveva reso fieri i genitori. I funerali di Dora si terranno nel primo pomeriggio di martedì, alle ore 15 presso la chiesa di San Nicola Vescovo, a pochi passi dalla casa dove la giovane era nata.