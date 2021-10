0 Facebook Giugliano piange Angela Russo, docente e madre di 52 anni scomparsa prematuramente Cronaca 25 Ottobre 2021 19:53 Di redazione 2'

Lacrime a Giugliano per la scomparsa di Angela Russo, madre di famiglia e docente del terzo circolo. Deceduta all’età di 52 anni, combatteva da tempo contro un brutto male che non le ha lasciato scampo.

Dolore per la scomparsa della maestra Angela Russo

Nonostante la tenacia e il coraggio con la quale ha affrontato la malattia, purtroppo il male del secolo se l’è portata via. Angela lascia il marito e due figli. La notizia della sua scomparsa è iniziata a circolare come un fulmine a ciel sereno nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che la conoscevano.

Tanti i messaggi di cordoglio per Angela, in molti la ricordano come un’insegnante dal grande cuore, amorevole con i suoi alunni e sempre attenta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. Era una madre e una moglie presente. La sua scomparsa lascia un grande vuoto all’interno della comunità. “Questa notizia non doveva mai arrivare maestra Angela Russo Antonio vi terremo sempre nel suo cuore”, “Speravo di non dover mai leggere questa notizia! Non doveva andar così!! Ci siamo sentite solo qualche settimana fa, avevamo fatto una promessa, a Pentecoste dovevamo goderci la nostra amata festa insieme, ma non ce l’hai fatta dolce collega. Eri una persona meravigliosa, come poche”, queste e tante altre le parole per la maestra dall’animo gentile.