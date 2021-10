0 Facebook Eboli, rapina con pistola in farmacia: bandito scappa con 4mila euro Cronaca 25 Ottobre 2021 18:38 Di redazione 1'

È entrato in Farmacia armato di pistola. Con il volto travisato non ha esitato a puntare l’arma in faccia ai dipendenti. Poi le minacce e l’ordine di consegnargli l’incasso. Poi è scappato con il bottino.

È accaduto a Eboli, località in provincia di Salerno. Un malvivente ha messo a segno una rapina a mano armata all’interno di una farmacia sita in via Bachlet. Come riportato da Il Mattino, è riuscito a scappare con i soldi rubati.

Rapina in farmacia da 4mila euro

Il bandito è riuscito a rubare 4mila euro. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono giunti i Carabinieri. I militari hanno avviato i normali accertamenti del caso. È caccia aperta al rapinatore.