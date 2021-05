0 Facebook L’evasione di Domenico D’Andrea, dal passaggio a una donna alla ‘strana’ richiesta a un taxi: i dettagli della fuga News 8 Maggio 2021 14:21 Di redazione 2'

Dopo la fuga e la cattura, emergono i dettagli sulla breve latitanza di Domenico D’Andrea, ergastolano di 38 anni, evaso nella mattinata di venerdì dal carcere di Perugia, mentre si trovava all’esterno per lavorare. Ha chiesto un passaggio in auto a una donna, che lo accompagnato fino alla zona della stazione ferroviaria.

I dettagli dell’evasione di Domenico D’Andrea

L’uomo – Domenico D’Andrea, 38 anni, soprannominato Pippotto, che sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di Salvatore Buglione, dipendente comunale ucciso il 4 settembre del 2006 a Napoli durante un tentativo di rapina – era evaso ieri poco dopo le 11 del mattino, scavalcando la recinzione esterna del carcere di Capanne. La polizia ritiene che abbia trascorso la prima ora nascosto tra i campi nella zona dell’istituto penitenziario.

In seguito ha fermato un’auto in transito sulla strada con una donna alla guida, alla quale ha raccontato di avere avuto un grave contrattempo e cioe’ che gli era stata rubata la macchina. Alla donna ha chiesto di potere essere accompagnato fino a Perugia, a pochi chilometri di distanza dalla frazione di Capanne dove si trova il carcere. La donna ha acconsentito e lo ha quindi portato fino alla stazione ferroviaria di Fontivegge, dove e’ arrivato intorno alle 13,30-14.

Alle 21,15 e’ arrivata in questura la segnalazione di un tassista che era stato avvicinato da Fontivegge da uno “strano cliente”, molto trasandato, che gli avevo chiesto di essere portato da Perugia a Firenze. L’uomo ha detto pero’ al tassista di non avere denaro e che lo avrebbe pagato con un bonifico appena giunti a destinazione. Il tassista si e’ insospettito, gli ha riifiutato la corsa e ha chiamato la polizia. Questo e’ stato il momento di svolta per potere concentrare le ricerche. E proprio nella zona di Fontegge, in un’area verde in via Ettore Ricci, alle 22 e 55 l’evaso e’ stato rintracciato e arrestato.