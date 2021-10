0 Facebook La forza del thinking local Eventi 22 Ottobre 2021 11:31 Di Juanuaria Piromallo 2'

Viva lo shopping eco/sostenibile. Dal bon chic, bon genre al pop. La prima festeggiare il Think Local Day ( domani 23 ottobre), giornata nazionale del pensiero locale, è Carla Della Corte, creatrice di gioie e anima creativa/imprenditoriale del Chiaia District. Nella sua boutique/atelier di via Carlo Poerio 52, presenta nuova e preziosa collezione e friendly drink.

E’ una questione di famiglia. L’età è quella degli start upper, intorno ai 30 anni, Eleonora e Pierluigi Frezza, da 10 anni insieme a mamma Paola Greco, imprenditrice/inventrice hanno lanciato un brand tutto made in Naples a cominciare dal nome “Le Zirre” , che in dialetto vuol dire le “terribili”. Tout en famille si prendono decisioni di marketing, si compra dalle aziende manifatturiere il surplus di produzione ( qualcuno li chiama scarti) e si disegna la collezione con un occhio al vintage rivisitato.

Tutto in edizione limitata spalmati su 3 punti vendita. Fanno social network e hanno messo su una piattaforma per l’e-commerce. Al cocktail in via Cavallerizza 39 c’era tutta la Napoli bien, quelle signore chic che trovano cafone il total look griffe. Se qualcosa d buono ci ha lasciato questa pandemia: è dire no al Fast Fashion prodotto chissà dove. Occhio anche al Made in Italy fasullo. “Se mi scrivono sull’etichetta made in italy ma poi il capo è fatto a Prato da mani cinesi, che roba è, se non un all’unisono mi spiegano le mai-più fashion-victim.

Fanno tendenza i borsellini in feltro coloratissimi, personalizzati e in limited edition, rosso sangue di piccione, grigio carta da zucchero, verde oliva disegnati dalla neo/mamma Rossella Piattello, il suo brand artigianal/chic si chiama Hedoné e si ispira alla filosofia del cappello diventato cult. La parola deriva dal titolo di una sceneggiatura. La commedia fu messa in scena per la prima volta in America nel 1889…poi è diventato il cappello del gangster poi è finito in testa a celebrities e vip.

Testimonial per caso Antonella Esposito Gagliardio, potrebbe fare la modella, invece fa l’avvocato e scrittrice in erba con Loro di Monte di Dio ( edizione Guida) per tutelare la strada più antica e più nobile di Napoli. Perchè pensare local è bello.

