Addio tra Teresa Langella e Andrea Del Corso: la verità sul tradimento di lui alla napoletana

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono detti addio per tradimenti? Queste sono le voci che girano sulla coppia di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore ha confidato che non sempre è tutto rose e fiori, come capita a ogni coppia e che ci sono liti e incomprensioni.

Il primo a lanciare il gossip che vedeva la coppia in crisi è stato Amedeo Venza e ha poi proseguito Deianira Marzano la quale ha insinuato che l’ex corteggiatore avrebbe intrattenuto una messaggistica equivoca con una donna orbitante attorno al mondo dello spettacolo. La questione è stata smentita dal diretto interessato.

Ciò che invece è vero è che Teresa e Andrea passeranno il Natale lontani, ognuno nella rispettiva città. Il Covid ha messo a dura prova la coppia che ha scelto di stare lontana per il momento. Dal Corso così si è espresso su Instagram, attraverso delle Stories, sulle voci relative a una presunta rottura:

“Io e Terry ci siamo stancati. Ci siamo stufati ma non l’uno dell’altra, ma di queste dinamiche… perché le coppie litigano. Alzi la mano chi in coppia non litiga mai. Anche noi abbiamo le nostre dinamiche. Non aiuta il fatto che siamo distanti perché se si è vicini si riesce anche a riconciliarsi velocemente. Ma non è questo il punto. Possono nascere dei gossip ma se voi ci seguite è perché volete bene ad Andrea e volete bene a Terry. Potete voler bene anche alla coppia, ma questo viene dopo perché altrimenti si creano delle dinamiche macabre a volte, dove se uno non mette il commento all’altro se non fanno storie insieme…se volete una storia della Disney, guardatevi un film della Disney, siamo sotto Natale. Fate altro, però questa non è più una relazione in tv è una relazione reale e come tutte ha alti e bassi. Non dovete crocifiggerci perché uno non mette un commento e dire: ‘Lui è uno st….nzo, predica bene e razzola male, l’ha tradita”. Keep it calm, relax, it’s Christmas time”.