0 Facebook Fernanda muore a 17 anni dopo lo schianto in scooter, la zia: “L’avete uccisa, non si può morire così” Le parole della zia di Fernanda Marino. La 17enne ha perso la vita dopo un incidente in scooter. Il conducente del van è stato arrestato Cronaca 22 Ottobre 2021 16:33 Di redazione 2'

L’intera comunità è stata sconvolta dalla terribile tragedia. La giovane Fernanda Marino, 17 anni, è deceduta in seguito ad un violento incidente stradale avvenuto sulla statale 163 in Costiera Amalfitana.

La giovane era diretta da Positano a Sorrento, dove frequentava il liceo Salvemini. Purtroppo non ci è mai arrivata. Durante il tragitto Fernanda si è scontrata con un van che veniva dal senso di marcia opposto.

Le parole della zia di Fernanda Marino

Alla guida un giovane di 28 anni arrestato e accusato di omicidio stradale. Il conducente è risultato positivo alla cannabis. La strada è un doppio senso trasformato in unico ma regolamentato da un semaforo.

Pare che al momento dell’impatto quest’ultimo fosse rosso per il van. Rabbia e dolore per la famiglia Marino. La zia della giovane vittima ha utilizzato parole struggenti che hanno chiamato in causa anche le istituzioni.

“Maledetti tutti!!! Non è possibile perdere una figlia così… da quanto tempo ci stiamo lamentando di questi semafori??? Di giorno, di notte, sempre che si fanno le code perché c’è sempre chi non rispetta questo maledetto semaforo…tutti a fare scaricabarile…dal comune di Vico…Positano…Piano…tutti voi che fate parte di queste amministrazioni siete colpevoli, tutti, nessuno escluso…sindaci, assessori, forze dell’ordine…la piccola e dolce Fernanda, mia nipote, la cugina dei miei figli, è stata ammazzata da tutti voi. Ci avete distrutto, avete distrutto le nostre famiglie. Ora vi raccomando, togliete il semaforo e andate all’inferno“.