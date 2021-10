0 Facebook Positano, lo schianto in scooter mentre va a scuola: muore 17enne 17enne morta a causa di un incidente in costiera. La tragedia è avvenuto sulla Statale 163, direzione Sorrento. La giovane vittima era diretta a scuol Cronaca 21 Ottobre 2021 13:16 Di redazione 1'

Stava andando a scuola, un liceo di Sorrento. Purtroppo il terribile impatto avuto con una vettura glielo ha impedito. Lei era a bordo del suo scooter lo schianto causato dall’incidente l’ha uccisa.

Come riportato da Fanpage, è deceduta una ragazza di soli 17 anni. L’ennesima giovane vita spezzata dalla strada. La tragedia è avvenuta questa mattina ed ha sconvolto l’intera comunità di Montepertuso.

La 17enne percorreva la Statale 163, da Positano e in direzione Sorrento. Il dramma è dunque avvenuto in Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno. Dopo il sinistro che c’è stato e che ha coinvolto il motociclo e un’automobile, sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine.

I rappresentanti di queste ultime hanno avviato i dovuti accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti. I sanitari del 118 dopo le prime cure non hanno potuto fare nulla per la 17enne e hanno dovuto constare il decesso della giovane.