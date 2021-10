0 Facebook Lacrime a Bacoli per Alessandro Lucci, scomparso a soli 23 anni: “Mi hai diviso il cuore” Cronaca 22 Ottobre 2021 16:28 Di Sveva Scalvenzi 2'

Dolore a Bacoli per la morte di Alessandro Lucci, giovane di 23 anni, originario di Bacoli, deceduto a causa di un brutto male. Lavorava nell’Esercito Italiano ed era un giovane pieno di vita ed allegria. Purtroppo tempo fa era stato colpito da una forma di leucemia che non gli ha lasciato scampo.

Bacoli piange Alessandro Lucci

Il ragazzo è deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli dove era ricoverato da qualche tempo. La triste notizia è iniziata a circolare sui social nei gruppi legati al territorio. Tra i messaggi di cordoglio c’è anche quello del sindaco di Bacoli, Josi della Ragione: “Bacoli piange la scomparsa del giovane Alessandro, 23 anni, che ha lottato a lungo contro la leucemia. Ci stringiamo al dolore della famiglia, degli amici. Nel silenzio. Abbraccio forte il papà Antimo, e la mamma Anna Maria. È un lutto tremendo, che devasta la nostra comunità“.

Ma sono tantissime le parole di dolore da parte degli amici di Alessandro che non riescono a credere a questa tragedia: “E ti voglio ricordare bambino, quando correvi a casa con Emanuela, dicevi che era la tua fidanzatina, mi hai diviso il cuore. Non sono nemmeno riuscita a vederti tornare a casa ma a mamma dicevo sempre, dai i miei saluti, tvb Alessandro Lucci, che Dio ti abbia in gloria. E che ora inizia la tua serenità proprio perché sei un angelo”, “Non ci credo…riposa in pace amico mio”, questi e tanti altri i messaggi in memoria di Alessandra.