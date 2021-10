0 Facebook L’allarme di Vincenzo De Luca: “Il Covid preoccupa, troppi casi, chiudiamo le scuole se continuiamo così” Cronaca 22 Ottobre 2021 16:02 Di redazione 2'

Il presidente della regione, Vincenzo De Luca, frena gli entusiasmi. Parte l’allarme sui contagi che crescono e durante la diretta social del venerdì. Negli ultimi 6 giorni si registrano 1720 casi positivi. Il tasso di positività è in aumento.

“Il dato preoccupante è questo: passiamo da un tasso di positività che due settimana fa era 3,40%, oggi è 4,40%. Cioè il tasso positività è cresciuto di un punto percentuale, questo vuol dire che siamo di fronte ad una tendenza – seppur lenta – ad un aumento dei contagi. Grazie a Dio, abbiamo un numero altissimo dei vaccinati, che fortunatamente non ha riportato conseguenze sui numeri ospedalieri”, ha detto De Luca nel consueto appuntamento del venerdì.

Vincenzo De Luca minaccia di chiudere le scuole

Sul focolaio scoppiato nella scuola di Qualiano ha dichiarato: “Un secondo dato è quello relativo al mondo della scuola. Abbiamo avuto un caso più rilevante, quello del focolaio scoppiato in una scuola a Qualiano: qui sono risultati positivi 24 bambini. La scuola è stata chiusa. Ci sono anche 6 positivi nel personale scolastico. Abbiamo fatto il tracciamento, ricostruendo i contatti che hanno avuto i positivi, molto sono risultati negativi ma su quelli positivi abbiamo una percentuale del 60% di persone non vaccinate”.

“Questo dato deve preoccuparci. Noi abbiamo avuto nel corso dell’anno un grande rigore – ha aggiunto De Luca -. Abbiamo cercato di spegnere tutti i focolai che si accendevano nelle scuole. Abbiamo messo in campo una campagna vaccinale per tutti i nostri concittadini”. “Grazie a questo sforzo abbiamo riaperto tutte le scuole in Campania, ovviamente se rimangono centinaia di persone non vaccinate, è chiaro che noi rischiamo di vedere crescere il contagio e qui da uno o due mesi ci vediamo costretti a chiudere le scuole”.