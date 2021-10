0 Facebook Tragedia in autostrada, muore il giovane Nello: aveva 27 anni Cronaca 22 Ottobre 2021 20:07 Di redazione 1'

Drammatico incidente sull’autostrada A 30 in direzione Salerno. Nello Pagano, di anni 27, ha perso la vita in uno schianto tra Palma Campania e Nola.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico mediante l’Anas.

Il giovane, di San Giuseppe Vesuviano, è stato pianto dal da. Comitato Nazionale Ambulanti: “Raggiunti dalla notizia della tragica scomparsa di Nello Pagano abbracciamo forte la famiglia e offriamo il nostro sostegno per qualsiasi cosa. Ci uniamo al Vostro dolore per la grande perdita che vi ha colpiti. Le più sincere condoglianze Ci uniamo alla vostra famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto”.