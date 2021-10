0 Facebook Italia – Brasile, la bellezza di ‘Be Free’ sbarca anche in Europa: “Da Napoli a Lisbona” Be Free arriva anche in Europa. Dopo il boom nel Paese sud americano, l'exploit a Napoli e adesso l'incontro a Lisbona in Portogallo Eventi 21 Ottobre 2021 16:22 Di redazione 1'

Si chiama ‘Be Free‘ ed è un nuovo marchio di prodotti di bellezza che tre imprenditrici brasiliane stanno esportando in Europa. La bellezza sudamericana unita alla creatività partenopea.

Pomate, prodotti biologici, succhi e alimenti naturali. Questo ed altro troverete nell’insieme degli articoli proposti da ‘Be Free‘. Le tre donne sono state immortalate da Angelo Savino.

Be Free arriva anche in Europa

Dall’aeroporto di Capodichino a Napoli le imprenditrici sono dirette a Lisbona in Portogallo. In pratica il marchio è i prodotti ‘Be Free‘ dopo aver conquistato il Brasile e Napoli, sono pronti a vincere anche in Europa.

Be Free arriva anche in Europa: il video