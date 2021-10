0 Facebook Alessia Cammarota esplode e racconta: “Il mio terzo figlio è morto e non voglio saperne più” Spettacolo 21 Ottobre 2021 12:09 Di redazione 2'

Alessia Cammarota ha dovuto affrontare un aborto qualche mese fa. Insieme al marito, Aldo Palmieri, ha perso il terzo figlio: un momento molto brutto per la coppia nata a Uomini e Donne. Solo oggi l’ex corteggiatrice ha trovato la forza per parlarne.

Alessia Cammarota parla della gravidanza andata male

Molti fan infatti continuano a chiedere alla Cammarota del terzo figlio. Lei non ne può più e sbotta. “Mesi fa è morto il mio terzo figlio. Non si augura a una donna a cui è morto un figlio una gravidanza”, dichiara Alessia reagendo con forza. “Mi sono rotta il ca..o di sentirmi sbagliata perché non voglio un’altra gravidanza. Mi fate sentire sbagliata, mi avete fatto sentire non al mio posto, mi avete fatto sentire non abbastanza madre”.

La Cammarota e Aldo Palmeri sono già genitori, hanno infatti avuto due figli. E’ infastidita dagli utenti e quindi sottolinea di non essere incinta e di non voler diventare madre di nuovo, con un duro sfogo nelle Stories di Instagram. Insomma la richiesta è lecita: vuole essere lasciata in pace ed elaborare il suo lutto senza fastidi.