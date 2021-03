0 Facebook Dramma per Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, il messaggio: “Dobbiamo affrontare il nostro dolore” Il dramma di Alessia Cammarota e Aldo Palmieri. La coppia ha pubblicato un post sui social che ha scatenato la curiosità dei fan Spettacolo 24 Marzo 2021 13:49 Di redazione 1'

Alessia Cammarota e Aldo Palmieri hanno fatto un annuncio che ha spiazzato i loro fan. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e suo marito potrebbero aver perso il loro terzo figlio. Tempo fa avevano annunciato la dolce attesa e adesso le parole pubblicate su Instagram lascerebbero pensare alla triste notizia.

Cosa è successo ad Alessia Cammarota e Aldo Palmieri

Dopo le foto che testimoniavano la gravidanza, Alessia Cammarota ha condiviso un post con queste parole: “Non era tempo per noi. Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto: vi prego! Abbiamo solo bisogno di affrontare il nostro dolore, DA SOLI. Speriamo capirete“.

Le parole di Alessia Cammarota non sono del tutto esplicite. Ma con molta probabilità si riferisce al bambino che aspettava. A confermare la triste notizia ci sarebbe anche un ulteriore dettaglio, dal profilo della giovane napoletana sono sparite tutte le foto che documentavano la sua ultima testimonianza. Un dolore immenso per una madre e per una coppia. Tantissimi i commenti d’affetto sotto al post di Alessia, molti follower le stanno dimostrando tutta la loro vicinanza.