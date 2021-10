0 Facebook Venezia a Napoli Cultura 21 Ottobre 2021 12:31 Di redazione 2'

Il cinema con la c maiuscola, quello d’autore che spesso non arriva al grande pubblico, ritorna in città (ed in provincia) con la undicesima edizione di ‘Venezia a Napoli. Il cinema esteso’. Le migliori pellicole della ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, scelte da tutte le sezioni del Festival e in molti casi premiate dalle varie giurie, sono visibili alla sala Astra di Via Mezzocannone e all’Istituto Francese di Napoli. Ma anche a Ponticelli, Bagnoli, Aversa, Casalnuovo e Capua fino a domenica 24 Ottobre.

Gli amanti della settima arte possono così ‘viaggiare’ nel cinema del mondo con 35 opere presentate spesso in anteprima e provenienti da più di 10 Paesi del globo, oltre a partecipare ai 40 incontri con registi, attori e personalità della cultura che si alternano prima e dopo le proiezioni. Proiezioni, film che come già detto, in molti casi sarebbe impossibile apprezzare perché ignorati colpevolmente dai circuiti cinematografici tradizionali.

Sono quindi sicuramente da segnalare, anche e principalmente perché in anteprima, il film vincitore della sezione Orizzonti del Festival (Pligrims), quello premiato per la migliore regia (A plein Temps) e L’evenement di Audrey Diwan che ha soggiogato la giuria e vinto il Leone d’Oro.

La manifestazione, ampiamente riconosciuta e apprezzata al Lido e fuori, è ideata e diretta da Antonella Di Nocera e organizzata da Parallelo 41 Produzioni con contributi del Ministero della Cultura, Film Commission e Regione Campania. Il programma completo è disponibile sul puntuale ed esaustivo sito veneziaanapoli.it. Da non perdere.

di Carmine Arnone