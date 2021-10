0 Facebook Errico Porzio a Milano al Tutto Food Comunicati Stampa 21 Ottobre 2021 12:02 Di Luca Morieri 1'

La vera pizza napoletana sbarca a Milano. Errico Porzio, il noto pizzaiolo partenopeo, sarà presente a Milano il prossimo 24 ottobre a Tutto Food in occasione della più importante fiera B2B del settore agroalimentare.

La sua pizza, realizzata con “cottura lenta, docile e mai aggressiva” come rilancia sempre nei suoi video dal social network TikTok che fa il paio con il suo motto “ Replicate, ma non imitate” riscuote da sempre un grande successo, come sanno i suoi numerosissimi estimatori. Per chi a Milano vorrà assaggiare le sue specialità, l’appuntamento è domenica 24 dalle ore 13,00 presso lo spazio del Padiglione 18 P Stand C12-C14 di Ferrara, produttori di pomodori, quelli de “I sapori autentici del nostro Vesuvio”