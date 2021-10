0 Facebook Dramma in treno, insegnante si sente male e muore improvvisamente Cronaca 20 Ottobre 2021 16:36 Di redazione 1'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta in un treno che stava raggiungendo da Caserta Torino. Una insegnante, residente in Piemonte per motivi di lavoro, ha accusato un improvviso malore a bordo del convoglio ed è morta.

Insegnante si sente male su un treno e muore

Si stava dirigendo a Torino, dove insegnava, dopo aver trascorso qualche giorno a Pietravairano, comune in provincia di Caserta, per fare visita al padre anziano. Una volta sul treno, si è sentita male e si è accasciata al suolo.

Quando i soccorsi sono giunti sul posto purtroppo per l’insegnante non c’era più nulla da fare. Sconvolti i passeggeri che erano con la donna sul treno e hanno assistito al suo decesso.