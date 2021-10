0 Facebook Afragola piange Antonio Basile, morto a 17 anni dopo un incidente: ha lottato per tre mesi Cronaca 20 Ottobre 2021 16:06 Di redazione 1'

La famiglia aveva sperato fino all’ultimo che potesse salvarsi, ma purtroppo Antonio Basile non ce l’ha fatta, è morto a 17 anni. Il giovane di Afragola aveva avuto un incidente a bordo del suo motorino tre mesi fa ad Arzano. Da allora era in coma farmacologico e purtroppo non ha più preso conoscenza.

Antonio Basile muore dopo tre mesi di agonia

Tragico il bilancio delle giovani vittime di incidenti. Soltanto questa mattina un altro 17enne, Mario Ambrosiano, ha perso la vita a Barra. Era a bordo di un motorino con un amico, quando il mezzo si è schiantato contro un’automobile. Il ragazzo purtroppo è arrivato già senza vita in ospedale.

Antonio Basile, invece, deceduto in questo mercoledì. Purtroppo le ferite riportate nello scontro avvenuto tre mesi fa erano troppo gravi e nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita, non ce l’ha fatta. Dolore ad Afragola per la scomparsa del 17enne. Tanti i messaggi di cordoglio in suo ricordo.