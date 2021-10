0 Facebook Furiosa lite al Grande Fratello Vip, coinvolta Raffaella Fico: “Ha lanciato un bicchiere, è un’arrogante” Spettacolo 16 Ottobre 2021 09:53 Di Fabiana Coppola 2'

Una furiosa lite si è scatenata all’interno del Grande Fratello Voi. Solei Sorge e Raffaella Fico si sono scontrate dopo che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lanciato un bicchiere durante un gioco. La napoletana è andata in escandescenze e ha spiegato la sua reazione in diretta.

Raffaella Fico sotto attacco da Sonia Bruganelli in puntata, per la reazione esagerata avuta ha spiegato: “Se si fosse spaccato, ci saremmo fatti male, Soleil deve stare molto più attenta”. Anche altre ragazze della casa hanno attaccato Soleil ritenendola maleducata e spesso prepotente, mai pronta a chiedere scusa.

Furiosa lite al Grande Fratello Vip, coinvolta Raffaella Fico

“Molte donne della casa – ha commentato a quel punto Adriana Volpe – temono la personalità da regina di Soleil Sorge. E allora tutte le donne presenti cercano di coalizzarsi contro Soleil perché è l’unico modo per fare scacco matto alla Regina”.

Anche Sonia Bruganelli si schiera con Soleil e dice: “Raffaella, se ti tolgono dalla cucina, non fa differenza“. La la Fico non si lascia intimidire dalla moglie di Bonolis: “Se essere in casa vuol dire essere arrogante io non sono così. Se devo stare in casa ad insultare le persone preferisco uscire a testa alta”. Chi avrà ragione?