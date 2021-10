0 Facebook Investito a Napoli dal treno della metro, la vittima è deceduta in ospedale È deceduta in ospedale la persona investita dalla metro a Napoli. L'incidente è avvenuto oggi. Gravi i disagi per i trasporti Cronaca 14 Ottobre 2021 19:51 Di redazione 1'

Le sue condizioni non sembravano gravi, poi dopo l’arrivo in ospedale sarebbero sopraggiunte delle complicazioni. Così la persona investita oggi a Napoli da un treno della metropolitana linea1, è deceduto. Pare che l’uomo si sia lanciato contro il convoglio.

Come riportato da Il Riformista, la vittima aveva 38 anni. Dopo i primi soccorsi e il trasporto in nosocomio, il 38enne ha perso la vita presso l’ospedale Cardarelli. Erano circa le 18:30. Prima dell’incidente il conducente aveva frenato per cercare di evitare l’impatto.

La tragedia è avvenuta oggi all’altezza della fermata del Vomero delle 4 Giornate. Gravi i disagi causati al trasporto pubblico. La tratta, infatti, è stata sospesa per quasi l’intero pomeriggio. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma.