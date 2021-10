0 Facebook Cava de’ Tirreni, mamma di 38 anni morta con arresto cardiaco: non si era vaccinata Cronaca 20 Ottobre 2021 15:32 Di redazione 1'

E’ lutto a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove si è spenta una giovane mamma di 38 anni. La donna è deceduta a causa di un arresto cardiaco.

Non aveva ancora fatto il vaccino, come riporta Salerno Today, ma pare non fosse “no-vax”, ma solo spaventata. In tre giorni l’influenza non le ha dato scampo. Lunedì sera la febbre alta, poi la corsa in ospedale dove le sarebbero stati riscontrati problemi respiratori. Poco dopo l’arresto cardiaco e il decesso.

La salma sarà a breve riconsegnata ai genitori. A. R., residente nella frazione di Passiano, lascia un figlio che da poco aveva compiuto 18 anni. Il Covid continua a mietere vittime e pare che sia anche arrivata un’altra variante: la doppia variante Delta, che sembrerebbe più contagiosa della precedente.