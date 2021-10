0 Facebook Tina Rispoli indagata, lady Colombo dalla Germania: “Quasi nulla deve essere detto” Spettacolo 18 Ottobre 2021 12:40 Di redazione 2'

La notizia che Tina Rispoli figura nella lista degli indagati nell’inchiesta che ha portato all’arresto di dieci persone legate al clan Marino si era diffusa venerdì. La moglie di Tony Colombo, vedova di Gaetano Marino, secondo il pm avrebbe avuto un ruolo nella gestione del clan. Dieci persone sono state arrestate nel corso di un blitz nelle Case Celesti a Secondigliano, il gip per la Rispoli ha negato però questa misura cautelare, ritenendo che fosse solo il coniuge defunto a gestire gli affari dell’organizzazione criminale.

Le parole di Tina Rispoli dalla Germania

Per ora la moglie di Tony Colombo ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale e fino a qualche giorno fa non aveva pubblicato nulla sui suoi profili social che potesse sembrare un commento a questa vicenda. Proprio il giorno che si è diffusa la notizia dell’indagine che riguarda anche lei, è partita al fianco del marito per la Germania, dove il cantante neomelodico è impegnato in un tour.

Le prime parole che sono una risposta a questa storia sono comparse nella giornata di domenica. Tina Rispoli ha condiviso l’immagine del suo viso e il commento: “Quasi nulla deve essere detto quando sai usare gli occhi…”. Un utente le ha risposto la Questura ti cerca e lady Colombo ha controbattuto dicendo che finalmente la verità è venuta a galla: “Tesoro mi dispiace deluderti ma finalmente la verità è uscita fuori”. Poi ha voluto ribadire la sua posizione, aggiungendo questo commento: “Ma il fatto è che leggono solo quello che vogliono leggere 😂 finalmente la verità, io non mi sono mai preoccupata di quello che dicevano perché ho sempre saputo che primo o poi la verità veniva fuori tutti ci possiamo svegliare e dire ciò che vogliamo, ma i fatti? Le prove? cosa dicono? che sono una donna innocente e non lo dico io ma lo dicono i giudici dopo anni di indagini”.

Il post di Tina Rispoli