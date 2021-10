0 Facebook Rita De Crescenzo difende Tilde Mendes e spiega: “La volete crocifiggere?” News 18 Ottobre 2021 21:53 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo dopo la partecipazione al programma televisivo condotto da Bambolina, cui hanno partecipato diversi tiktoker, è tornata a parlare di Tilde Mendes, la speaker ‘colpevole’ di aver attaccato Nino D’Angelo in diversi video su Tik Tok.

Rita De Crescenzo difende Tilde Mendes

Anche lei, come tanti altri, era intervenuta dopo le parole di Nino D’Angelo sui cantanti neomelodici e nella prima puntata dello show condotto da Bambolina si è discusso proprio della questione. Come ospite c’era anche Rita De Crescenzo, che tra i partecipanti è forse quella che ha avuto le reazioni più pacate. Così la tiktoker partenopea dopo la puntata ha spiegato perché non ha attaccato Tilde Mendes.

“Si pensavano che la vattevo (ndr – picchiavo)”, inizia così il video di Rita De Crescenzo che ha spiegato come prima della diretta la stessa Tilde le avrebbe detto che qualcuno le avrebbe riferito sue cattive intenzioni. “Cose che io non ho detto proprio – spiega la De Crescenzo – uno non lo dice quando deve vattere una persona, la vatte e basta”.

Nella prima parte del filmato la De Crescenzo ha praticamente difeso a spada tratta Tilde: “Che dobbiamo fare, va crocifissa? La ragazza ha chiesto scusa e basta”. Un gesto amichevole della tiktoker che mette a tacere tutte le voci di chi voleva lei e Tilde nemiche.

Il video di Rita De Crescenzo