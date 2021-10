0 Facebook Scontro su Nino D’Angelo tra i ‘titani’ di Tik Tok: Rita De Crescenzo, Tilde e Enzo Bambolina, è polemica News 16 Ottobre 2021 11:06 Di redazione 1'

Lo scontro tra Nino D’Angelo e i cantanti neomelodici ha raggiunto l’apice del trash. Lo conferma un video che sta girando sui social e riprende lo scontro dei tre “titani” di Tik Tok che discutono sulla bravura e il talento dell’ex Caschetto biondo. So’ numeri!

Enzo Bambolina, conduttore dello show trash, Rita De Crescenzo, famosa sul social cinese per la canzone “Ma te vuliss fa nu ball?” e Tilde Mendes, la Tiktoker che si autodefinisce contattante, parlano del Maestro. Già questa frase fa venire da ridere, ma in democrazia e in tempi social anche questo è concesso e questo accade. Ma come la prende il web? Affatto bene!

Gli stessi utenti di Tik Tok che seguono questi personaggi, deridono la scenetta. Davvero patetico che personaggi del genere possano dare un giudizio sul talento artistico di Nino D’Angelo, Giusy Attanasio e tutti gli altri cantanti napoletani. Cose dell’altro mondo!

Video dalla pagina “Poteva succedere a Napoli e invece…”: