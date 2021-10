0 Facebook Tilde Mendes attacca Rita De Crescenzo e Nino D’Angelo su Tik Tok: chi è? Spettacolo 15 Ottobre 2021 15:11 Di redazione 2'

Ormai Tik Tok sforna fenomeni da barraccone al minuto. Dopo il grande successo di Rita De Crescenzo è la volta di Tilde Mendes, la Tiktoker che sta spodestando la rivale. Anche in questo caso parliamo di un profilo assolutamente trash, molto seguito dagli utenti del social cinese. Le due donne, definite dagli utenti “titani” si sono fronteggiate sull’argomento del momento: Nino D’Angelo e lo scontro con i neomelodici.

Tilde Mendes attacca Rita De Crescenzo

Se da un lato Rita De Crescenzo osanna l’ex Caschetto biondo , dall’altro Tilde Mendes lo attacca ed è a favore dei neomelodici: Giusy Attanasio su tutti. Secondo la Mendes, il Maestro sarebbe tale solo nell’aver composto brani che sono diventati poesie, ma non avrebbe alcuna dote canora inoltre sarebbe ormai in età non più adatta a cantare. La Tiktoker ha affermato di essere stata a un concerto di Nino il quale avrebbe anche dimenticato un pezzo delle sue canzoni. Insomma lo scontro si accende!

In realtà, andando a spulciare su Tik Tok, si trovano video abbastanza recenti delle due influencer insieme. Sono in macchina con Giorgio Mascitelli, ex manager di Tony Colombo, e cantano allegramente citando i loro successi tipo: “Ma te vulisse fà na gara e ballo?”. Chi sa come stanno davvero le cose…