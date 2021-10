0 Facebook Piero Armenti protagonista del video esilarante: “Ma dopo cene e viaggi ti ha dato la puvch***”? Spettacolo 7 Ottobre 2021 15:07 Di redazione 2'

Piero Armenti, che si definisce imprenditore e scrittore, è diventato famoso per la pagina Facebook “Il mio viaggio a New York”. I suoi video sono tutti esilaranti ed esaltano l’ironia che lo contraddistingue anche per le sue origini campane. Piero è di Salerno e ha nel dna l’ilarità. Non possiamo proprio dire che i suoi filmati non siano simpatici. La sua estate, raccontata su Tik Tok, ad esemprio è diventata protagonista su tutti i social, regalando sorrisi in giro per il web.

I video di Piero Armenti sono tra i più visti e condivisi sui social e le sue frasi sono diventate meme. Molta popolarità sta acquisendo un filmato che Armenti ha girato insieme alla fidanzata. L’uomo, che ha la cosiddetta “r moscia”, viene spesso deriso per il suo modo di parlare, in maniera molto scherzosa. Proprio con questo linguaggio un utente ha voluto togliersi una curiosità su Tik Tok. E come al solito ne è nato un video divertentissimo.

La curiosità, di natura intima, è diventata un’altra arma per Piero. L’utente, facendo riferimento al viaggio in Grecia che quest’ultimo ha fatto insieme alla ragazza, ha posto una domanda simpatica. Un viaggio dove i due si sono fatti passare qualche “sfizio” e che ha suscitato un bel quesito: “Pievo dopo tanti viaggi, albevghi, mave gveco e vistovanti vomani, la signovina ti ha dato la puv****a”? La signorina in questione ha commentato dichiarando di non conoscere la parola. E Piero? “Sai cos’è? Il suo amore significa”.

Un botta e risposta che ha fatto il boom su Tik Tok arrivando a più di 50mila like. Le risate con l’influencer sono sempre assicurate!