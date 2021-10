0 Facebook Gaetano Davide e le parole per il figlio Vincenzo: “Quando non si dà il giusto valore a ciò che si dice” News 18 Ottobre 2021 14:00 Di redazione 2'

Gaetano Davide padre orgoglioso. Il cameriere della Sonrisa, noto come il ‘gigante buono’, dopo aver presentato la figlia, ha mostrato anche suo figlio Vincenzo. Ha voluto condividere con i tanti followers che lo seguono uno scatto del ragazzo a lavoro, che a quanto pare ha seguito le orme del papà.

Il figlio di Gaetano Davide segue le orme del padre

Si chiama Vincenzo Davide e fa anche lui il cameriere, sembrerebbe in location per cerimonie e feste. Gaetano, molto attivo sui social network, ha condiviso un’immagine del figlio a lavoro e ha allegato una dedica commovente.

“Quando si dice Essere Fiero dei Figli a volte non si Apprezza Veramente oppure non si dà il Giusto Valore a quello che si dice.

@vincenzodavide_ Questa foto che mi hai fatto vedere questa sera mi ha fatto pensare a quanto sono Fortunato e Grato a poter dire questo è MIO FIGLIO colui che mi porterà orgogliosamente nel Futuro con Grandissima Dignità e Spirito di Altruismo .

Ti Guardo e dico cosa ho fatto anzi cosa faccio io per lui per meritarmelo ❤️Grazie Amore Mio Resta anzi Continua ad andare avanti così perché sei GRANDE“, le parole di Gaetano Davide hanno ricevuto molti like e commenti da parte di chi si è voluto congratulare con lui per essere un padre tanto orgoglioso e con il figlio per essere già un volenteroso lavoratore.

