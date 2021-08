0 Facebook Luna Marì piange e Antonino Spinalbese la imita, pioggia di critiche al video di Belen Spettacolo 27 Agosto 2021 08:47 Di redazione 2'

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono alle prese con i primi mesi di vita della loro bambina, Luna Marì. La coppia si sta godendo questo momento in vacanza, in una lussuosa villa ad Albarella, immersi totalmente nel verde. Un luogo ideale per una neonata.

Antonio Spinalbese attaccato sui social

Così, circondati dall’affetto della famiglia e dei tanti amici, che negli ultimi due mesi si sono alternati con le visite, i neo genitori non si separano dalla loro bambina. Belen Rodriguez documenta le loro giornate sui social network, i momenti romantici della coppia e le faccine che fa Luna Marì. In un ultimo video pubblicato dalla show girl argentina si vede il giovane papà ironizzare sul pianto della figlia.

Nel filmato si sente in lontananza la piccola piangere e il papà che con il labiale la imita. La Rodriguez quando ha pubblicato il filmato, con il commento “Lei è in te”, probabilmente non si aspettava che sarebbe diventato oggetto di critiche. Invece molti followers hanno attaccato Spinalbese per un gioco che non avrebbe fatto sorridere. “Solo a 25 anni si possono fare queste sciocchezze”, “Patetico”, a queste parole se ne sono aggiunte altre anche più offensive. Critiche a cui né Belen né Antonino hanno risposto, voleva essere un filmato ironico e l’hair stylist si è trovato a dover fare i conti con gli haters della rete.

Il video condiviso da Belen Rodriguez