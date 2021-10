0 Facebook Lino Banfi in lacrime per la moglie a ‘Verissimo’: “Mi ha detto di voler morire insieme” Lino Banfi in lacrime per la moglie a 'Verissimo'. Attimi di commozione negli studi di 'Mediaset', dove l'attore ha raccontato se stesso Spettacolo 18 Ottobre 2021 13:03 Di redazione 1'

È stato un momento di grande emozione quello che ha visto protagonista Lino Banfi a ‘Verissimo‘. L’attore è stato intervistato da Silvia Toffanin, padrona di casa negli studi ‘Mediaset‘. Banfi ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata.

In particolare, a scatenare la commozione sua e del pubblico, è stata la descrizione di un episodio che ha riguardato la moglie Lucia. Un rapporto, quello tra la donna e l’attore, che va avanti da ormai 60 anni.

Lino Banfi in lacrime per la moglie a ‘Verissimo’

“Preoccupata per il Covid ha chiesto di trovare un sistema per morire insieme e io le ho detto che se muore lei io non ce la posso fare. Ci siamo insegnati tante cose, ma perché non mi ha insegnato come si vive senza?…Abbiamo avuto molti esempi di personaggi che non hanno resistito molto come Vianello e Mondaini, o anche Fellini e la moglie. Questi grandi amori sono calcestruzzo che si cementa, casa che non si demolisce…Uno non deve immaginare che uno se ne va prima“, ha detto Lino Banfi.