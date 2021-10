0 Facebook Lacrime in Campania, Mattia muore a soli 17 anni, il messaggio di dolore: “Cuore colmo” Cronaca 16 Ottobre 2021 17:32 Di redazione 1'

Si è spento a 17 anni Mattia, il ragazzo del Tiggiano, nel Salernitano, morto la scorsa notte. Aveva diverse patologie che hanno portato a sviluppare una acidosi metabolica.

Domenica saranno celebrati i funerali presso la chiesa San Giuseppe Operaio in Pantano di Teggiano, alle 15. 30. Per il giovanissimo tanti messaggi di cordoglio, come quello del vicepreside della scuola che frequentava, la Antonio Sacco di Sant’Arsenio: