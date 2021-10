0 Facebook Giusy Attanasio spiega l’attacco a Nino D’Angelo: “Sono delusa dall’uomo per quello che mi ha fatto” Spettacolo 13 Ottobre 2021 16:02 Di Fabiana Coppola 2'

Non si placa la polemica sui cantanti neomelodici e le dichiarazioni rilasciate da Nino D’Angelo. A onor del vero, il cantautore non si è espresso contro nessun artista ma ha voluto fare precisazioni sul suo percorso. Nonostante ciò non sono mancati attacchi e parole dure contro l’ex Caschetto Biondo. Su tutte Nancy Coppola e Giusy Attanasio che non hanno ben visto lo sfogo del cantautore.

Mentre l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è attenuta alla sfera artistica, Giusy Attanasio ha attaccato Nino come uomo. Dopo però le polemiche che hanno sollevato gli utenti del web, la neomelodica ha cancellato video e post su Facebook per sintetizzare il tutto con un solo post in cui spiega le motivazioni del suo astio nei confronti di D’Angelo: